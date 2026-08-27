16 наград в копилке Калужской области по итогам чемпионата «Профессионалы»

В Калуге завершился финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который объединил опытных мастеров промышленной робототехники, инженеров космических систем, специалистов по мехатронике и оптоэлектроники. Всего участники демонстрировали свои навыки в 14 промышленных компетенциях. Организаторы мероприятия отметили рекордный интерес к состязаниям. В них приняли участие около 15 тысяч человек, включая участников соревнований, экспертов и наставников не только из всех регионов Российской Федерации, но и из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В программе чемпионата были основной, индустриальный и международный зачеты. Кроме того, участники пробовали свои силы в составе смешанных команд, куда вошли студенты, опытные эксперты и сотрудники промышленных предприятий. По итогам соревнований было вручено 235 наград. При этом представители Калужской области сумели завоевать 16 призовых мест в индустриальном первенстве и в командном зачете. В общей сложности в активе региона 2 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша высоко оценил значимость чемпионата для развития экономики России.

«Его участники – молодые специалисты, которые уже сегодня подключаются к решению задачи, поставленной Президентом России - обеспечивают технологический суверенитет страны», - подчеркнул глава Калужской области.

Движение «Профессионалы» создано для всесторонней поддержки талантливой молодежи и укрепления кадрового потенциала отечественной промышленности. Инициатива организована Министерством просвещения России и воплощается в рамках федерального проекта «Профессионалитет», входящего в национальный проект «Молодежь и дети».