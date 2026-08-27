Психология фамилии: почему мужчины отказываются от смены родового имени

Мужчины не меняют фамилии, даже если они «странные», из-за детских переживаний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчины не хотят менять свою «странную» или неблагозвучную фамилию не из-за упрямства, а из-за психологических причин и детских переживаний. Об этом РИАМО рассказала психолог Лилия Гладких.

«По поводу отказа мужчин менять „неудобную“ фамилию важно понимать несколько глубинных аспектов. Во-первых, никто не отменял понятие династии и патриархальные устои здесь по-прежнему сильны. Для многих мужчин логика проста: если мои деды, прадеды и отец носили эту фамилию, почему я должен от нее отказываться и тем более брать фамилию жены, которая традиционно вступает в род мужа?» - отметила эксперт.

По словам психолога, многие мужчины также искренне верят в то, что любую фамилию можно сделать уважаемой, знаменитой и красиво звучащей благодаря собственным достижениям.

«Однако самый сложный и болезненный момент возникает, если мужчина сам в детстве страдал от насмешек из-за своей фамилии. Передавая ее детям, он попадает в ловушку собственной психологической защиты», - рассказала Гладких.

Как KP.RU писал ранее, к происходящему в жизни ребенка стоит отнестись внимательнее. Изменения в круге общения, увлечениях и интересах чаще связаны с социальной жизнью подростка, а вот нарушения режима сна, физической активности или аппетита может говорить о том, что ребенок находится в стрессовой ситуации.