Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2026 15:03

Летучие мыши зачастят в дома: эколог объяснил причину осеннего «часа пик»

Эколог Рыбальченко: конец августа станет часом пик для летучих мышей
Анастасия ПИГИНА
Летучие мыши не нападают на людей, однако могут переносить вирус бешенства.

Летучие мыши не нападают на людей, однако могут переносить вирус бешенства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конец августа и начало сентября действительно становятся периодом, когда летучие мыши чаще оказываются возле домов и могут случайно залетать в квартиры. Однако массового «нашествия» не происходит. Эколог Илья Рыбальченко рассказал, почему в это время активность рукокрылых возрастает. Об этом пишет Life.ru.

«Так что конец августа – это скорее час пик у летучих мышей, а не воздушный десант: движения становится больше, ошибок навигации тоже, но паниковать причин нет», – отметил эксперт.

По словам специалиста, к концу лета распадаются материнские колонии, молодые мыши начинают самостоятельно летать и охотиться, а некоторые виды отправляются на миграцию. У части животных начинается осеннее роение перед зимовкой. В этот период летучие мыши могут ошибиться с входом и попасть в квартиру через открытое окно.

При этом опасаться самого факта появления животного в помещении не стоит. Летучие мыши не нападают на людей, однако могут переносить вирус бешенства. При укусе или царапине нужно промыть место водой с мылом и обратиться к врачу. Для профилактики проникновения в квартиру эколог советует использовать исправные москитные сетки.

Ранее стало известно, что заброшенный британский особняк Ментмор-Тауэрс, знакомый по фильму «Бэтмен: Начало», облюбовала колония летучих мышей.