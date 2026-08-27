Летучие мыши зачастят в дома: эколог объяснил причину осеннего «часа пик»

Летучие мыши не нападают на людей, однако могут переносить вирус бешенства. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конец августа и начало сентября действительно становятся периодом, когда летучие мыши чаще оказываются возле домов и могут случайно залетать в квартиры. Однако массового «нашествия» не происходит. Эколог Илья Рыбальченко рассказал, почему в это время активность рукокрылых возрастает. Об этом пишет Life.ru.

«Так что конец августа – это скорее час пик у летучих мышей, а не воздушный десант: движения становится больше, ошибок навигации тоже, но паниковать причин нет», – отметил эксперт.

По словам специалиста, к концу лета распадаются материнские колонии, молодые мыши начинают самостоятельно летать и охотиться, а некоторые виды отправляются на миграцию. У части животных начинается осеннее роение перед зимовкой. В этот период летучие мыши могут ошибиться с входом и попасть в квартиру через открытое окно.

При этом опасаться самого факта появления животного в помещении не стоит. Летучие мыши не нападают на людей, однако могут переносить вирус бешенства. При укусе или царапине нужно промыть место водой с мылом и обратиться к врачу. Для профилактики проникновения в квартиру эколог советует использовать исправные москитные сетки.

Ранее стало известно, что заброшенный британский особняк Ментмор-Тауэрс, знакомый по фильму «Бэтмен: Начало», облюбовала колония летучих мышей.