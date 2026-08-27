Очевидец наводнения в Непале рассказал, как селевой поток снес здание КПП

Фото: REUTERS.
Туроператор Дмитрий Старков, который стал очевидцем наводнения в Непале, рассказал о мощном селевом потоке, который снес монументальное здание КПП Гьиронг и парковку рядом с ним. Об этом сообщает ИС «Вести».
«Сошел огромный сель и снес полностью всю границу: капитальное здание, парковку, автобусы – просто как спички. Я сначала подумал на самом деле, что это ИИ. Вот я не поверил», - рассказала Старков в интервью.
Туроператор отметил, что был поражен силой селевого потока, который полностью снес многоэтажное здание КПП. По словам Старкова, в этот день он вместе с туристической группой пересек границу Непала и настоял на скором переходе, что в итоге спасло жизнь ему и подопечным.
Ранее KP.RU сообщал, что разрушительное наводнение на границе Непала и Китая произошло утром 26 августа. Причиной стал сход снежно-каменной лавины со стороны Тибета, спровоцировав резкий подъем уровня воды в реках Бхоте-Коши и Трисули.