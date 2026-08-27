Звон в ушах может возникать по неожиданной причине: идти придётся не к ЛОРу Фото: EAST NEWS.

Врач-стоматолог Нодира Сарсадских предупредила, что привычный звон в ушах может оказаться не проблемой ЛОР-органов, а сигналом о дисфункции челюстного сустава. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что из-за близости сустава и уха, а также общей иннервации, патологии часто маскируются под отит или простуду.

Специалист объяснила, что при такой дисфункции пациенты жалуются на тянущую боль в ухе, отдающую в шею, заложенность и головокружение. Однако стандартное лечение каплями не помогает, так как воспалительный процесс отсутствует.

Отличить стоматологию от ушной инфекции просто: при ЛОР-заболеваниях обычно есть температура или выделения, а боль не зависит от движения челюсти. В случае же с суставом дискомфорт и шум усиливаются при жевании, зевании или сжатии зубов, особенно на фоне стресса.

Врач также отметила верные признаки — щелчки, хруст или ограничение подвижности челюсти, когда её «заклинивает». Она рекомендовала последовательно исключать диагнозы: сначала посетить лора, затем невролога, и только после этого обращаться к стоматологу-ортопеду.

Стоит отметить, что зубная боль во время полёта или вскоре после него может возникать или усиливаться из-за перепадов атмосферного давления. Чаще всего это возникает у людей с проблемами полости рта, рассказал стоматолог-терапевт Назир Магомедов. Слова специалиста приводит Life.ru.