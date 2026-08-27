Стали известны подробности похищения 5-летней девочки в Дагестане: преступник «мстил» её матери

В Дагестане мужчина похитил дочь женщины, отвергшей его ухаживания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Появились подробности похищения 5-летней девочки в Дагестане. Как сообщает «КП-Северный Кавказ» мужчина, похитивший пятилетнюю девочку в Дагестане, оказался разнорабочим в доме семьи. Он начал ухаживать за её замужней матерью, но та не ответила на его чувства и рассказала об этом мужу. Отвергнутый мужчина решил отомстить, похитив её ребёнка.

Во время ссоры мать выбежала из дома, и рабочий схватил девочку, увёз её в лес. Преступник угрожал ей ножом и сопротивлялся при задержании, ранив двух полицейских. Девочка была освобождена, а мужчина задержан.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего», «Похищение несовершеннолетнего» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование контролирует прокуратура Дагестана, а центральный аппарат Следкома России следит за ходом дела.

Ранее KP.RU сообщил, что в Новокузнецке арестовали подозреваемого в похищении 5-летнего мальчика Паши. 35-летний местный житель подошёл к ребенку на улице, отнёс к себе домой, где его и задержали.