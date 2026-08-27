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НовостиЭкономика27 августа 2026 14:31

Россиянам раскрыли главные особенности хранения золота

Сорокина: между хранением золота в банке и передачей ему денег есть разница
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам раскрыли главные особенности хранения золота

Россиянам раскрыли главные особенности хранения золота

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Юрист Ольга Сорокина разъяснила ключевое отличие между покупкой слитка и обычным вкладом. После приобретения золота собственником становится покупатель, а не банк. Этим специалист поделилась в беседе с Lenta.ru.

Сорокина напомнила, что с 2022 года покупка слитков освобождена от НДС, независимо от того, забирает ли клиент металл или оставляет в хранилище. Она подчеркнула, что переданное на ответственное хранение золото не становится собственностью финансовой организации.

Юрист уточнила, что банковские правила и Гражданский кодекс четко разделяют эти понятия. Банк не имеет права распоряжаться таким металлом и использовать его в своих операциях. Местонахождение слитка и права на него — это совершенно разные вещи.

Эксперт настоятельно рекомендовала инвесторам внимательно читать договор. Она объяснила, что важно понимать: речь идет о хранении конкретного слитка или о другом продукте. Право собственности на индивидуализированный металл всегда сохраняется за клиентом.

При этом драгметаллы сохраняют восходящий тренд после июльских минимумов. Инвестор Спартак Соболев связал рост котировок с ослаблением доллара, политикой Федеральной резервной системы США и действиями американского Минфина. Слова специалиста приводит 360.ru.