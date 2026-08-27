Размер рыбы имеет значение: диетолог рассказал, что лучше выбирать в рацион Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какую рыбу стоит выбрать для здорового рациона. По его словам, вопреки стереотипам, самыми ценными для организма являются вовсе не крупные экземпляры, а мелкая жирная рыба.

Специалист объяснил, что размер рыбы имеет прямое отношение к чистоте продукта. Чем крупнее особь, тем дольше она живет и тем активнее накапливает в своем теле различные токсичные компоненты из воды. Поэтому диетолог советует отдавать предпочтение мелкой рыбешке, которая богата полезными жирами Омега-3 и Омега-7, а также является источником качественного белка.

К числу наиболее рекомендуемых видов Антон Поляков отнес привычную всем сельдь, скумбрию, сардины и мойву. При этом он акцентировал внимание на том, что это правило особенно актуально для морских обитателей, тогда как с речной продукцией ситуация сложнее.

Хирург Александр Умнов предупредил, что речная рыба может таить в себе серьезную опасность, если она выловлена в грязном водоеме или плохо термически обработана. Главный риск, по его словам, связан с паразитарными инфекциями.