Жареные или сырые: эксперт раскрыл, какие орехи полезнее

Эксперт посоветовал отдавать предпочтение орехам в промышленной упаковке. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед покупкой орехов стоит в первую очередь обращать внимание на их свежесть. Как выбрать качественный продукт, рассказал кандидат технических наук, доцент, замдиректора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Росбиотеха Дмитрий Быстров. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Если покупать орехи в упаковке, нужно обязательно смотреть на дату изготовления. Сейчас уже можно найти новый урожай орехов, он начинается в конце лета и заканчивается в начале-середине осени», – объяснил эксперт.

Если дата изготовления относится к прошлому году, орехи могут оказаться залежавшимися. При неправильном хранении в них начинаются окислительные процессы, из-за чего меняются вкус и польза продукта. При покупке орехов на развес нужно осматривать ядра. Они не должны быть слишком темными, иметь серые вкрапления, плесень или другие признаки порчи.

Быстров посоветовал отдавать предпочтение орехам в промышленной упаковке, поскольку на производстве их промывают, очищают и специальным образом просушивают. При этом с точки зрения питательной ценности лучше выбирать сырые орехи.

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