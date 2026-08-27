Три аэропорта Британии подверглись кибератаке, украдены данные 8,7 млн человек Фото: REUTERS.

В Великобритании три аэропорта подверглись кибератаке, в результате которой злоумышленники получили данные 8,7 млн клиентов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на компанию Manchester Airports Group.

Инцидент затронул аэропорты Манчестера, Станстеда и Ист-Мидлендса. В руки хакеров попали сведения, связанные с бронированием парковок, залов ожидания, услуг Fast Track и регистрацией в аэропортовых сетях Wi-Fi.

Среди похищенной информации оказались адреса электронной почты, телефонные номера, почтовые индексы и регистрационные номера автомобилей. При этом банковские реквизиты и платежные данные клиентов в скомпрометированной системе не хранились.

В Manchester Airports Group заявили, что угрозу удалось оперативно локализовать. К расследованию подключили профильных специалистов и британские власти. Кибератака не повлияла на безопасность полетов, работу терминалов и парковок.

Немногим ранее хакеры вывели из строя электростанцию в Великобритании на четыре дня. Британские СМИ утверждали, что к атаке могли быть причастны связанные с Ираном лица, однако официального подтверждения этой версии не было. Примерно в тот же период неизвестные взломали защищенную базу и опубликовали в даркнете персональные сведения около 114 тысяч сотрудников британских ведомств.