Что происходит с сосудами из-за ультрапереработанной еды: ответ ученых

Ученые назвали опасное последствие ультрапереработанной еды. Фото: Crevis / Shutterstock / Fotodom

Частое употребление ультрапереработанных продуктов может быть связано с повышенным риском атеросклероза. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 133 тысяч человек из базы UK Biobank. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Об этом пишет «Царьград».

Участники, которые употребляли больше всего ультрапереработанной пищи, имели на 40% более высокий риск развития атеросклероза по сравнению с теми, кто ел такие продукты реже. При подсчете количества пищи в граммах разница составила 29%.

В исследовании учитывались данные людей, у которых в начале наблюдения не было атеросклероза. За примерно 11 лет заболевание диагностировали у 654 человек. К ультрапереработанным продуктам ученые относили сладкие напитки, готовые снэки, некоторые полуфабрикаты и переработанные мясные изделия.

Анализ крови показал, что большое количество такой пищи в рационе связано с изменениями в десятках белков и метаболитов. Они в основном связаны с нарушением обмена жиров и энергии, а также воспалительными процессами. По мнению исследователей, эти изменения могут частично объяснять влияние ультрапереработанной пищи на сосуды.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, что полностью отказываться от ультрапереработанных продуктов не стоит, поскольку слишком строгие ограничения в питании могут навредить.