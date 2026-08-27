Совместный ужин сближает лучше переговоров: социолог объяснил причину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Совместный ужин — это не просто прием пищи, а мощный инструмент для налаживания контактов. За столом стираются границы иерархии, и оппоненты начинают видеть друг в друге живых людей, а не только должности. Такой вывод сделал социолог Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru.

Специалист пояснил, что голод, вопреки мифам, не делает человека агрессивным, а лишь перенаправляет его внимание на поиск еды. Однако сам процесс совместной трапезы имеет уникальный социальный эффект. Зарубежные исследования показывают, что во время еды люди оценивают друг друга теплее, а их поведение теряет доминирующие или подчиненные нотки.

Якубович отметил, что древний принцип «враг не ест с тобой» имеет под собой психологическую основу. Когда люди едят из одной посуды или просто за одним столом, у них возникает чувство координации и общего ритма. Это снижает дистанцию и повышает доверие, что подтверждается масштабными опросами о качестве жизни.

По мнению эксперта, дипломатический ужин принципиально отличается от переговоров в кабинете. В официальной обстановке люди остаются «винтиками» системы, а за едой появляется человеческое измерение — разговоры о культуре, семье или кухне. Однако ужин не решает противоречий, а лишь создает условия для их обсуждения, ведь даже за столом сохраняется строгий протокол.

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