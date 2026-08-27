Усталость без причины — тревожный симптом: когда нужно бежать к врачу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если после сна вы чувствуете себя разбитым, а работа дается с трудом, организм подает сигнал тревоги. Врач-рентгенолог Николай Сергеев предупреждает: такое состояние требует не отдыха, а тщательной диагностики, особенно когда на фоне усталости уходит вес. Об этом он рассказал в беседе с RuNews24.ru.

Доктор медицинских наук пояснил, что хроническая усталость возникает из-за разрыва между тратами сил и их восстановлением. На начальном этапе проблема решается нормализацией режима и сном, но если симптомы не проходят, это говорит о серьезном сбое.

Специалист выделяет вторую стадию, связанную с болезнями нервной или эндокринной системы. В таком случае отдых не помогает, а человека мучают боли и бессонница, поэтому без врачей уже не обойтись.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет усталость «на пустом месте», когда нагрузка не менялась. Это веский повод проверить кровь, сделать УЗИ и даже пройти онкопоиск, чтобы исключить худшее.

Профессор подчеркнул, что потеря веса более 1% в месяц — крайне тревожный признак. Если стандартные обследования ничего не дают, он советует сделать ПЭТ/КТ, чтобы увидеть скрытые изменения тканей.

Также невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что за обычной усталостью может скрываться диабет. Она отметила, что при регулярном отсутствии сил стоит обратиться к специалистам.