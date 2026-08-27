Женщин-геймеров становится всё больше: на это повлияли несколько факторов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Современный гейминг стремительно теряет статус сугубо мужского хобби. Согласно последним данным, представительниц прекрасного пола в этой сфере стало заметно больше. Такую информацию предоставил RuNews24.ru киберэксперт Сергей Терехов.

Специалист пояснил, что раньше индустрия делала ставку на сложные сюжеты и дорогое оборудование, что требовало серьезных временных и денежных затрат. Однако с приходом мобильных платформ и казуальных игр все изменилось. Теперь, чтобы начать играть, не нужно разбираться в видеокартах или тратить большие суммы.

По словам Терехова, женщины активнее восприняли эти доступные форматы, которые легко вписываются в повседневную жизнь. Он подчеркнул, что это не врожденная особенность, а просто реакция на то, что рынок стал разнообразнее. В итоге игровая аудитория в России охватывает все возрастные группы и оба пола.

Специалист считает, что отрасль движется в сторону универсальности. Именно доступность, по его мнению, является главным итогом текущих изменений на рынке.

Ранее стало известно, что интерес к играм растет практически во всех возрастных группах, однако темпы особенно заметны среди старших пользователей. За год количество игроков в возрасте 45–54 лет увеличилось более чем вдвое.