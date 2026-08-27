Лучшие зарплатные проекты: ВТБ собрал три приза Frank Award

Аналитический центр Frank RG обнародовал результаты очередного двухгодичного исследования российского рынка зарплатных проектов. По итогам 2026 года безусловным рекордсменом по количеству завоеванных призов стал ВТБ – организация удостоена наград в трех категориях премии.

— лучший зарплатный банк для корпоративных клиентов;

— лучшие условия для состоятельных клиентов;

— самые эффективные кросс-продажи зарплатным клиентам.

Сегодня зарплатные карты ВТБ есть у 11,5 миллиона россиян — это каждый третий клиент банка. Зарплатные проекты оформлены более чем в 440 тысячах компаний из всех регионов страны. Такая география и количество клиентов позволяют банку занимать больше 20% российского рынка. Это, в свою очередь, укрепляет его позиции как одного из основных игроков в работе с бизнесом и их сотрудниками.

«Эти награды – результат нашей системной работы по созданию лучших условий как для бизнеса, так и для сотрудников компаний. ВТБ не просто перезапустил зарплатный проект, сделав его отдельным брендом на рынке, но и выстроил эффективную экосистему, где зарплатный клиент получает максимальную выгоду от ежедневных транзакций, кредитных продуктов и программ лояльности. Наш подход заключается в том, чтобы предложения были актуальны для каждой отрасли», – прокомментировал заместитель руководителя департамента розничных продаж банка Илья Ермаков.

ВТБ получил три премии Frank Award за работу с зарплатными проектами.