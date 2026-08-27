Россиянам рассказали, когда перед сдачей крови не стоит голодать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вопреки распространённому мифу, строгий отказ от еды перед сдачей крови требуется далеко не всегда. Как выяснилось, лёгкий завтрак не исказит результаты многих анализов, если только речь не идёт о специальных исследованиях. Об этом RT сообщил терапевт Шота Каландия.

Врач пояснил, что голодание необязательно при сдаче крови на ВИЧ, гепатиты и сифилис, а также при общем анализе. Однако он предупредил, что жирная пища способна сделать сыворотку мутной и временно изменить показатели.

Некоторые гормональные тесты тоже допустимо проходить после еды, но здесь всё зависит от конкретного гормона и методики лаборатории. А вот при биохимии, особенно при проверке глюкозы и холестерина, лучше выдержать 8–12 часов без пищи.

Каландия уточнил, что слишком долгое голодание (более суток) тоже вредно для результатов и самочувствия. Пить перед анализами разрешено только негазированную воду, а от кофе, чая и соков стоит отказаться. Также накануне нельзя употреблять алкоголь, интенсивно тренироваться и курить прямо перед забором крови.

При этом чекап помогает оценить общее состояние организма и вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем. Терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала, когда проверка организма наиболее полезна.