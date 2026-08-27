Косачев: ЕС осудил Младича, но молчит в тряпочку о национализме на Украине Фото: REUTERS.

Евросоюз осудил бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, но игнорирует проявления национализма на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Сенатор обвинил европейские страны в двойных стандартах при оценке событий в бывшей Югославии и на Украине. По его словам, Запад демонстрировал жесткую позицию в отношении Сербии и Республики Сербской. Однако не проявляет такой же реакции на действия украинских националистов.

«Так называемая объединенная Европа, пользуясь (злоупотребляя) своей приверженностью человеческим ценностям, осудила бесповоротно тогдашнюю Сербию и тогдашнюю Республику Сербскую, но молчит в тряпочку, заткнув приверженность по самое не могу в свои человеческие ценности, в случае с махровым и человеконенавистническим национализмом на Украине», — написал Косачев.

Он также напомнил, что еще до начала специальной военной операции в Донбассе погибли не менее 16 тысяч человек. Сенатор возложил ответственность за это на украинских националистов и их последователей, а действия европейских стран назвал проявлением двуличия и цинизма.

Ранее 27 августа стало известно о смерти Ратко Младича в возрасте 83 лет. Генерал скончался в центре содержания ООН в Гааге, где отбывал пожизненное заключение. В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным по десяти пунктам обвинения, а в 2021 году апелляционная палата оставила приговор в силе. В мае МИД России критиковал отказ досрочно освободить тяжелобольного Младича, чьи родственники добивались его перевода в Сербию.