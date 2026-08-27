Один никнейм на разных ресурсах — реальная угроза: что это может дать аферистам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитик Владимир Зыков предупредил об опасности использования одного никнейма на разных сайтах. По его словам, это позволяет злоумышленникам быстро собрать полный цифровой портрет пользователя. Этим специалист поделился в беседе с RT.

Зыков пояснил, что по одинаковому имени можно связать старые профили, публикации и интересы человека. Эксперт уточнил, что сам по себе никнейм не ведет к взлому аккаунтов. Однако он сильно облегчает поиск других учетных записей.

Эксперт добавил, что риск возрастает, если человек использует похожие пароли. В таком случае компрометация одного сервиса ставит под угрозу все остальные. Специалист подытожил, что для безопасности стоит применять разные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также избегать одинаковых логинов на ресурсах.

Ранее россиянам посоветовали использовать менеджеры паролей для защиты аккаунтов от взлома. В МВД России напомнили, что получение доступа к учетным записям в мессенджерах, соцсетях и на «Госуслугах» нередко становится одним из этапов мошеннических схем.