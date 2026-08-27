Не оплатил поездку в такси: в каких случаях пассажиру грозит наказание

Между пассажиром и сервисом такси возникают договорные отношения. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если после поездки в такси с привязанной карты не удалось списать оплату из-за отсутствия денег, это не всегда означает, что пассажир совершил кражу. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что в большинстве случаев речь идет о задолженности перед перевозчиком, а не о хищении. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Обычная неоплата образует прежде всего гражданско-правовую задолженность, независимо от того, стоила поездка 1 тысячу, 10 или 20 тысяч рублей», – подчеркнул юрист.

Между пассажиром и сервисом такси возникают договорные отношения. Клиент обязан оплатить поездку, однако сам факт того, что деньги не были списаны, не делает ситуацию уголовным преступлением. Ответственность может наступить только в том случае, если будет доказано, что человек изначально намеревался не платить.

Например, речь может идти о ситуации, когда пассажир специально создает новые аккаунты и привязывает неработающие способы оплаты, чтобы регулярно пользоваться такси бесплатно. При отсутствии признаков хищения такие действия могут рассматриваться как административное нарушение, а уголовная ответственность возможна только при причинении крупного ущерба – свыше 1 млн рублей.

Ранее в Москве пассажир смог добиться компенсации от таксиста, из-за которого опоздал на поезд. Водитель попытался объехать пробку, но сбился с маршрута.