Школьный мел оказался не таким безобидным: в чём кроется опасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT предупредил о возможных последствиях использования школьного мела. По его словам, привычная атрибутика уроков может стать причиной неприятных симптомов у учеников и учителей.

Специалист пояснил, что основу школьного мела составляют соединения кальция, такие как карбонат или гипс. При письме и особенно при стирании с доски сухой тряпкой в воздух поднимается мелкодисперсная пыль. Он отметил, что мел не вызывает болезней у большинства людей, но может раздражать дыхательные пути.

Врач уточнил, что меловая пыль действует как раздражитель, а не как аллерген. При высокой концентрации в воздухе она способна вызвать сухость в горле, кашель и слезотечение. Однако такие проявления не означают наличие хронических заболеваний легких, подчеркнул иммунолог.

Особую осторожность стоит соблюдать людям с астмой или аллергическим ринитом. Болибок также обратил внимание, что учителя подвергаются более интенсивному контакту с пылью из-за близости к доске. Кроме того, некоторые виды «беспыльного» мела содержат казеин, который опасен для учеников с аллергией на молочный белок.

При этом августовское чихание и насморк не всегда означают, что человек простудился. В некоторых случаях это может указывать на наличие у человека аллергии.