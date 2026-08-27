Акции сети магазинов «Магнит» обвалились до минимума за 17 лет Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Акции одного из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» обвалились до минимального уровня за 17 лет. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В ходе основной сессии 27 августа стоимость бумаг компании снижалась на 2,7%, достигнув 1 442,5 рубля за акцию. На таком уровне котировки «Магнита» в последний раз находились 24 августа 2009 года.

Позднее падение немного замедлилось. К 19:09 мск в ходе вечерней сессии акции торговались по 1 459,5 рубля за бумагу, теряя 1,55%.

Таким образом, несмотря на частичное восстановление стоимости к вечеру, котировки ретейлера остались вблизи многолетнего минимума.

При этом интерес россиян к фондовому рынку продолжает расти. Накануне стало известно, что во втором квартале 2026 года приток средств на брокерские счета превысил 1 трлн рублей. Это на 19% больше показателя предыдущего квартала и максимум с начала наблюдений Банка России в 2021 году. Почти две трети поступивших денег обеспечили квалифицированные инвесторы.