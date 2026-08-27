Как вернуть ребёнка из «виртуального мира»: психолог дала пару советов Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / FOTODOM

Психолог Галина Рейнталь рассказала NEWS.ru, как отвлечь детей от смартфонов. По ее словам, лучшими помощниками в этом станут настольные игры и прогулки на свежем воздухе.

Специалист уверена, что строгие запреты и скандалы только разжигают интерес к гаджетам. Она напомнила, что именно родители когда-то впервые дали ребенку телефон, а значит, им же и предстоит мягко вернуть его в реальность.

Психолог пояснила, что для этого нужно наполнить реальную жизнь яркими событиями и общением. Совместные дела, спорт или даже помощь по дому способны составить конкуренцию экрану. Она предупредила, что ребенок будет сопротивляться, но взрослым важно спокойно, без крика, продолжать предлагать альтернативу.

Рейнталь также посоветовала разобраться, почему виртуальный мир кажется ребенку привлекательнее. Многие игры построены как лотереи: азарт и риск дают мощный выброс дофамина. К тому же там легко почувствовать себя победителем, затрачивая минимум усилий.

Напомним, что российские школьники с сентября будут ограничены в пользовании мобильным телефоном. Учащимся запретят доставать гаджеты во время уроков.