Тихий убийца в вашей спальне: плесень может навредить не только интерьеру Фото: FOTODOM/Shutterstock

Врач-сомнолог Сергей Ложкин предупредил россиян о скрытой угрозе, которая может таиться в их собственных квартирах. По данным специалиста, обычная плесень на стенах способна не только испортить интерьер, но и серьезно подорвать здоровье, вызывая хроническую усталость и проблемы со сном. Этим специалист поделился с NEWS.ru.

Главная опасность кроется в микроскопических спорах грибка, которые свободно перемещаются по воздуху и проникают в легкие человека. Как пояснил медик, именно эти частицы провоцируют аллергические реакции и могут стать причиной обострения бронхиальной астмы. При этом Ложкин подчеркнул, что проблема касается не только внешнего вида стен, но и общего самочувствия всех жильцов дома.

Симптомы воздействия плесени могут быть самыми разными: от привычного насморка и зуда до кожных высыпаний. Особенно тяжело эту напасть, по словам врача, переносят люди с хроническим бронхитом или астмой — у них приступы могут участиться, появляется одышка. Некоторые виды грибка выделяют микотоксины, которые вызывают жжение в глазах, головную боль и тошноту.

Чтобы защитить свой дом, специалист рекомендует следить за уровнем влажности, который должен составлять 40–60%. Также важно обеспечить регулярное проветривание помещений для нормального воздухообмена.

Ранее пульмонолог Лайне Французевич рассказал, что плесень в жилых помещениях представляет серьезную угрозу для дыхательной системы и иммунитета.