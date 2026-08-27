«Газпром-арена» не получила подтверждения о согласовании концерта Канье Уэста. Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Газпром Арена» не получила подтверждения о согласовании концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к администрации стадиона.

По его словам, площадка не может принять шоу без прохождения предусмотренных законом процедур. Организаторы должны предварительно направить заявки в профильные комитеты правительства Петербурга и получить необходимые разрешения.

Собеседник агентства утверждает, что представители организаторов не обращались ни в один из городских комитетов. Только после всех согласований стадион может быть передан в аренду для проведения массового мероприятия.

В комитете по культуре Санкт-Петербурга комментировать сообщения об отмене концерта Уэста отказались.

Ранее «Газпром Арена» заявила, что не заключала договор аренды стадиона для концерта Канье Уэста. На этом основании представители площадки сообщили, что шоу не может состояться на стадионе. При этом организаторы ранее анонсировали выступления рэпера в Петербурге на 10 и 11 октября.