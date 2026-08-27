Трамп назвал поездку главы ЦРУ в Россию обычным делом Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву обычным делом. Об этом американский лидер заявил журналистам.

По словам главы Белого дома, у шефа ЦРУ и директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина очень хорошие отношения. По утверждению президента США, они встречаются раз в год-полгода.

В свою очередь Нарышкин сообщал, что практически каждую неделю онлайн или лично он встречается с руководителем той или иной спецслужбы со всех континентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, что визит Джона Рэтклиффа в российскую столицу состоялся молниеносно, а уже через сутки его прокомментировал президент США. Он поспешил назвать эту поездку «рутинной».