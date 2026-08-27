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НовостиОбщество27 августа 2026 17:53

Суд отклонил апелляцию на приговор топ-менеджеру Disney по делу о мармеладе

Топ-менеджер Disney получил 2,5 года за провоз запрещенных веществ
Роман ПОЛОСИКОВ
Суд отклонил апелляцию на приговор топ-менеджеру Disney по делу о мармеладе

Суд отклонил апелляцию на приговор топ-менеджеру Disney по делу о мармеладе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мособлсуд 27 августа отклонил апелляцию топ-менеджера Disney Датерао Джугала Судхира, осуждённого за провоз мармелада с наркотическим веществом. Приговор оставлен без изменений, сообщает RTVI.

Защитник Балтазар Шальденбранд сообщил, что его подзащитный полностью признал вину и поблагодарил журналистов за возможность принести извинения россиянам. Именно это раскаяние, по словам адвоката, позволило суду первой инстанции назначить наказание мягче минимального порога.

Судхир намерен обратить свою историю в предупреждение для иностранных туристов. Он подчеркнул, что путешественники должны чётко осознавать серьёзность ответственности за ввоз веществ, разрешённых за рубежом, но запрещённых в РФ.

Шальденбранд также передал, что Судхир считает Индию верным другом России и планирует направить президенту страны прошение о помиловании. Напомним, в мае 2026 года Химкинский горсуд приговорил гражданина Индии к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тысяч рублей за контрабанду мармелада с ТГК, хотя прокуратура просила более шести лет.