Россиян ждут изменения в законе о потребкредитах: что изменится 1 сентября

В России с 1 сентября вступят в силу изменения в закон о потребкредитах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон «О потребительском кредите (займе)». Они позволяют семьям при рождении или усыновлении второго и последующих детей оформлять ипотечные каникулы сроком до 1,5 лет.

Такое право предоставляется только один раз за весь срок действия кредита. Оно возникает при рождении или усыновлении второго ребенка (или любого из последующих детей). Каникулы действуют максимум 18 месяцев, но не дольше, чем ребенку не исполнится 1,5 года. При усыновлении отсчет идет с момента оформления усыновления.

Заемщик также может запросить кредитные каникулы при рождении или усыновлении первого ребенка. В этом случае отсрочка ограничена шестью месяцами, но при условии, что доход снизился более чем на 20%, а ежемесячные ипотечные платежи превышают 40% от семейного бюджета.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон заявил, что льготные программы ипотеки в России могут стать более адресными.