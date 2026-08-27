Дмитриев: граждане ЕС воюют с миграционным нашествием, поощряемым бюрократами Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал опубликованные испанской прессой кадры из Сеуты. На кадр заметно, как неизвестные разносят палаточный лагерь мигрантов.

Дмитриев подчеркнул, что граждане ЕС противостоят миграционному наплыву.

«Граждане ЕС борются с миграционным нашествием, которое поощряют европейские бюрократы», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Ранее Дмитриев подчеркнул, что мигранты в большом количестве прибывают в Сеуту, чтобы на месте «поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен за миграционную политику Брюсселя.

Массовый наплыв мигрантов в Сеуту произошел в конце июля. Тогда через границу с Марокко в испанский анклав вошли около 72 тыс. человек. 11 августа власти города уточнили, что на тот момент в Сеуте оставалось около 10 тыс. беженцев.

17 августа глава испанской Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от правительства вернуть город к нормальной жизни в течение 30 дней.