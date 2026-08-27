В Финляндии начинаются сухопутные учения: задействованы 3,6 тысячи солдат и более 500 машин

В Финляндии стартует серия сухопутных учений, в том числе у границ РФ Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 28 августа, в Финляндии стартуют сухопутные маневры с участием около 3,6 тыс. военнослужащих и более 500 единиц техники. Часть учений пройдет вблизи границы с Россией.

Первыми в серии тренировок станут наиболее крупные учения Kinetic Stronghold 26. Их проведут в западной финской провинции Сатакунта, задействовав примерно 900 человек и 120 машин.

В учениях Mighty Stronghold 26, которые стартуют 29 августа в Центральной Финляндии, задействуют около 450 военнослужащих. Еще порядка 550 человек примут участие в маневрах Lively Stronghold 26 на юге страны и в столичном регионе.

В приграничных с Россией регионах — Северной Карелии и Южном Саво — 31 августа стартуют учения общей численностью 1,2 тыс. военных. Также запланированы маневры в Лапландии на севере страны, где задействуют около 530 солдат и 150 машин.

Ранее стало известно, что Финляндия закрыла границу для возможной подготовки к военному конфликту.