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НовостиПолитика27 августа 2026 22:16

В Польше обвинили Киев в отмывании денег Европы: «пропали» 200 млрд евро

Польский депутат Якубяк назвал конфликт на Украине отмыванием денег ЕС
Анна ПЕТРОВА
Польский депутат Якубяк назвал конфликт на Украине отмыванием денег ЕС

Польский депутат Якубяк назвал конфликт на Украине отмыванием денег ЕС

Фото: REUTERS.

Боевые действия на Украине используются в качестве инструмента для «отмывания» денежных средств Европы. Об этом заявил депутат польского Сейма Марек Якубяк.

«200 миллиардов евро исчезли, а Зеленский говорит, что не знает, где они находятся. <...> Их нет. Ну нет», — сказал он в эфире польского YouTube-канала PRZEkanal.

По данным ТАСС, общий объем помощи, направленной странами ЕС Украине с начала боевых действий, достиг 220,3 млрд евро. При этом объем военной поддержки оценивается в 77 млрд евро.

Киевский главарь Владимир Зеленский накануне потребовал от Европейского союза ускорить предоставление Киеву части кредитных средств, предусмотренных для страны.

Кроме этого, в Финляндии сообщили: увеличение военной помощи Киеву не поможет стране, а только вызовет сокрушительный ответ Москвы.