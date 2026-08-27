Польский депутат Якубяк назвал конфликт на Украине отмыванием денег ЕС Фото: REUTERS.

Боевые действия на Украине используются в качестве инструмента для «отмывания» денежных средств Европы. Об этом заявил депутат польского Сейма Марек Якубяк.

«200 миллиардов евро исчезли, а Зеленский говорит, что не знает, где они находятся. <...> Их нет. Ну нет», — сказал он в эфире польского YouTube-канала PRZEkanal.

По данным ТАСС, общий объем помощи, направленной странами ЕС Украине с начала боевых действий, достиг 220,3 млрд евро. При этом объем военной поддержки оценивается в 77 млрд евро.

Киевский главарь Владимир Зеленский накануне потребовал от Европейского союза ускорить предоставление Киеву части кредитных средств, предусмотренных для страны.

Кроме этого, в Финляндии сообщили: увеличение военной помощи Киеву не поможет стране, а только вызовет сокрушительный ответ Москвы.