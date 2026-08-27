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НовостиПолитика27 августа 2026 22:17

В Иране заявили, что Нетаньяху запугал Трампа ложью о планах убийства его сына

Резаи назвал «выдумкой Нетаньяху» сообщения о планах Ирана убить сына Трампа
Мария ПАВЛОВА
В Иране заявили, что версию о подготовке убийства сына Трампа придумал Нетаньяху. На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В Иране заявили, что версию о подготовке убийства сына Трампа придумал Нетаньяху. На фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Фото: REUTERS.

В Иране опровергли информацию о якобы подготовке этой страной убийства сына президента США Дональда Трампа. С заявлением по данному поводу выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Иранский чиновник обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в распространении подобных сведений с целью запугать Дональда Трампа.

«Все это – колоссальная ложь, благодаря которой Нетаньяху смог подчинить себе Трампа. Если бы мы приняли такое решение, то нам бы ничто не помешало его реализовать. Это выдуманная Нетаньяху ложь, которой он запугал Трампа», - сказал Резаи в интервью ливанскому телеканалу Al-Manar.

Накануне иранское телевидение показало сюжет, в котором шла речь о награде в 10 млн долларов за убийство Бэррона Трампа.

Тем временем в администрации Трампа обвиняют Израиль в планах убить чиновников из Ирана.

Ранее политолог Перенджиев высказал мнение, что Тегеран может попытаться физически устранить Трампа.