В США заявили, что нашли легендарный остров «Атлантида»

Экс-военный США Галлодет: обнаружено возможное местонахождение Атлантиды Фото: Shutterstock.

Отставной контр-адмирал ВМС США Тим Галлодет заявляет, что его группа смогла определить район Атлантики, в котором, возможно, располагался легендарный остров Атлантида.

«Я и команда очень уважаемых археологов и геологов полагаем, что нашли область в Атлантическом океане, которая соответствует всем описаниям [древнегреческого философа] Платона в его диалогах, в которых он подробно говорит об Атлантиде», — сказал он в беседе с блогером Джесси Майклсом.

Галлодет добавил, что предпочитает не вдаваться в детали, чтобы сохранить в тайне координаты этой области. Согласно преданиям древнегреческой философии, Атлантида — легендарный остров, который за один день и одну ночь ушел под воду в Атлантическом океане.

При этом в 2023 году археологи заявили, что у побережья Австралии был обнаружен крупный затопленный город, аналог Атлантиды, который мог быть домом для сотен тысяч человек.

KP.RU ранее перечислил гигантские сооружения древних цивилизаций, которые были найдены археологами в 2025 году.