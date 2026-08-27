Минобороны РФ ответило Зеленскому на фейковое видео. Фото: REUTERS.

Российское Минобороны ответило на фейковое видео Владимира Зеленского культовой фразой из фильма «Брат-2».

«Сила в правде. У кого правда - тот и сильнее. А не это вот все», - такое сообщение публикует российское оборонное ведомство на платформе «Макс», комментируя видеообращение Зеленского, снятое якобы на фоне стелы при въезде в город Запорожье.

В Минобороны подчеркнули, что российские герои реальные, а победы настоящие.

Накануне Зеленского в очередной раз раскритиковали за постановочное видео. На этот раз депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в лицемерии после его предполагаемой поездки в Запорожье.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского обвинила его в обмане граждан обещаниями НАТО. Мендель заявила, что риторика киевского главаря вокруг НАТО носила исключительно манипулятивный характер.