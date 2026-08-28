Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Аденском заливе

В Аденском заливе произошло землетрясение. Фото: REUTERS.

Землетрясение произошло в Аденском заливе. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Магнитуда землетрясения составила 6,0. Напомним, наибольшее значение этого показателя по шкале Рихтера составляет 9,5. Магнитуда характеризует выделяющуюся при землетрясении в виде сеймических волн энергию.

Сообщается, что эпицентр сейсмического события находился на глубине 18 км. На расстоянии 154 км от эпицентра находится сомалийский город Алуа с населением в 6,1 тысячи человек. Также в 201 км расположен город Эль-Мукалла, где живут 258 тысяч человек.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Тем временем стала известна причина разрушительного наводнения в Непале, речь идёт о сходе ледника.

Накануне в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9, пострадали семь человек.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от Гранады в Испании.