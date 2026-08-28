В Госдуме хотят уравнять мужчин в правах с женщинами в одном нюансе: речь о декрете

В Госдуме предложили давать мужчинам отпуск сразу после декретного. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российским мужчинам хотят предоставить право на обычный отпуск сразу после декретного. Инициатива принадлежит зампреду комитета Госдумы по защите семьи, председателя «Совета матерей» Татьяны Буцкой. Сейчас такое право имеют только женщины, несмотря на то, что отцы по закону тоже могут уходить в декретный отпуск.

«В целях укрепления принципа равного участия родителей в воспитании детей и поддержки семей с детьми просим рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство, предусматривающих право отца ребенка использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время непосредственно после прекращения отпуска по уходу за ребенком — на условиях, аналогичных гарантиям, установленным статьей 260 Трудового кодекса РФ для женщин», - написала Буцкая министру труда и соцзащиты Антону Котякову, документ цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести оплачиваемый отпуск для мужчин, ухаживающих за беременными женами.

Тем временем отцы в РФ стали чаще уходить в декрет. С 2023 года доля мужчин, которые берут декретный отпуск вместо жен, выросла в 8 раз до 14% от общего числа декретов.