Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Петербург Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казанский собор Санкт-Петербурга с острова Корфу прибыл ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом пишет РИА Новости.

Самолёт с правой рукой (десницей) святителя Спиридона, доставленной с Корфу, прибыл в «Шереметьево» вечером 17 августа. По данным Русской православной церкви, мощи пробудут в РФ до 20 сентября и будут доступны для поклонения в 13 городах (12 регионах).

Торжественная церемония встречи святыни началась в 21:30 по мск. В ней участвовали наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин и представители духовенства Санкт-Петербургской епархии.

На все время нахождения святыни в Казанском соборе духовенство Санкт-Петербургской митрополии будет проводить молебны с чтением акафиста святителю Спиридону Тримифунтскому.

В РПЦ ранее заявили, что передача части мощей князя Дмитрия Донского, обнаруженных в кремлевском Архангельском соборе, военнослужащим в зону СВО станет разумным шагом.