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НовостиПолитика28 августа 2026 4:57

Лавров назвал обман основой дипломатии западных стран

Лавров заявил, что ложь лежит в основе дипломатической работы западных государств
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров назвал обман основой дипломатии западных стран

Лавров назвал обман основой дипломатии западных стран

Фото: REUTERS.

Ложь и фальсификации по-прежнему лежат в основе дипломатической работы западных государств. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«Обман – это основа дипломатии Запада. И это до сих пор так», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как долго российская сторона намерена сохранять доверие к западным партнерам, министр обратил внимание на особенности национального характера. Лавров напомнил, что народ России — набожный, а в культуре сохранилось множество пословиц о глубоком терпении людей. По его словам , проявление такого отношения связано вовсе не с наивностью, а с внутренней надеждой человека на лучшее в людях.

Как писал сайт KP.RU, Лавров также заявил, что поведение Владимира Зеленского вызывает все большее раздражение на международной арене.