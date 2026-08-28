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НовостиПроисшествия28 августа 2026 5:26

Губернатор Севастополя: после атаки дронов горела трава, а не резервуары

Развожаев уточнили данные о пожаре после атаки БПЛА
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Севастополя: после атаки дронов горела трава, а не резервуары

Губернатор Севастополя: после атаки дронов горела трава, а не резервуары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за падения обломков БПЛА на улице Братьев Манганари произошло локальное возгорание сухой травы, а вовсе не старых резервуаров с техническими остатками, как сообщалось ранее. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Оперативные службы быстро прибыли на место происшествия, и на данный момент все очаги пожара полностью ликвидированы. На местах продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

Как писал сайт KP.RU, Развожаев сообщил, в Севастополе в результате недавней атаки беспилотника серьезные разрушения зафиксированы в жилом секторе и на социальной инфраструктуре. Удар дрона, начиненного взрывчаткой и металлическими шариками, пришелся на пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12, который получил сильные повреждения.