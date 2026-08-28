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НовостиНаука28 августа 2026 5:33

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле ночью 29 августа

Магнитная буря ожидается с полуночи
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле ночью 29 августа Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле ночью 29 августа Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшие сутки жителей Земли ожидает геомагнитное возмущение, которое может перерасти в магнитную бурю уровня G1. По данным Лаборатории космической астрономии, вероятность возникновения бури в этот день оценивается в 75%.

Согласно прогнозу на трое суток, 29 августа интенсивность геомагнитного поля повысится с первых часов. Вероятность магнитной бури 29 августа составит 75%. Уже 30 августа этот показатель снизится до 22%.

Эксперты обращают внимание, что даже слабая буря уровня G1 может вызывать незначительные сбои в работе энергосистем и влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Накануне прогноз учёных был немного спокойнее. Днём ранее вероятность магнитной бури в ночь на 29 августа оценивали в 65%, но и тогда данные исследователей указывали, что волнения будут начального уровня.