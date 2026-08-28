БПЛА атаковал «Магнит» в Павловском Посаде, ударной волной повредило поликлинику

Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон. Фото: max.ru/vorobiev

Утром в Павловском Посаде зафиксировано попадание дрона в здание магазина «Магнит». От последовавшей взрывной волны пострадала находящаяся поблизости городская поликлиника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: max.ru/vorobiev

Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, при этом наиболее серьезные разрушения зафиксированы в двух кабинетах. Детское отделение медицинского комплекса уцелело и не получило повреждений.

Поликлиника не прекращает работу и принимает пациентов в штатном режиме. Временные ограничения коснулись исключительно кабинета физиотерапии, работа которого приостановлена.

Фото: max.ru/vorobiev

«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», - заявил глава региона.