БПЛА атаковал «Магнит» в Павловском Посаде, ударной волной повредило поликлинику

Утром в Павловском Посаде зафиксировано попадание дрона в здание магазина «Магнит». От последовавшей взрывной волны пострадала находящаяся поблизости городская поликлиника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Во взрослом отделении медицинского учреждения выбито 46 окон, при этом наиболее серьезные разрушения зафиксированы в двух кабинетах. Детское отделение медицинского комплекса уцелело и не получило повреждений.
Поликлиника не прекращает работу и принимает пациентов в штатном режиме. Временные ограничения коснулись исключительно кабинета физиотерапии, работа которого приостановлена.
«Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки», - заявил глава региона.