Нардеп Гончаренко* заявил о коллапсе в Киеве. Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил о коллапсе в Киеве из-за массированных атак беспилотников, продолжающихся более суток. В своем Telegram-канале он сообщил, что люди ждут в метро часами, чтобы доехать домой или на работу.

Он выразил обеспокоенность подготовкой к зиме и задался вопросом, что произойдет, если будет запущена большая партия дронов, ведь, по словам Гончаренко*, всего два-три дрона могут создать коллапс.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский не предпринял никаких мер для подготовки Украины к зимнему периоду на фоне продолжающихся ударов.

*Физическое лицо, внесенное в РФ в список экстремистов и террористов.