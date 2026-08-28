ЦБ: отток средств россиян за рубеж ускорился вдвое с начала года Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Объем трансграничных переводов россиян за первое полугодие вырос более чем в два раза. Если в январе граждане перечислили за рубеж 158 млрд рублей, то в июне показатель достиг 321 млрд, следует из данных Центробанка РФ, передает газета «Известия».

Более половины операций проходило в рублях — на них пришлось 55% всех переводов. При этом особенно заметно вырос объем валютных перечислений: за шесть месяцев он увеличился почти втрое — с 49 млрд до 144 млрд рублей. Основной прирост пришелся на конец второго квартала, когда на валютном рынке усилились колебания.

Одной из причин могло стать ослабление рубля. В июне российская валюта потеряла около 10%, а доллар приблизился к 79 рублям. На этом фоне часть граждан могла заранее переводить средства за границу или конвертировать накопления в иностранную валюту.

Дополнительным фактором стали колебания на фондовом рынке. В июне индекс Мосбиржи снизился на 13,8% и продолжил падение в следующие месяцы.

Однако регулятор отмечает, что рост переводов не означает массового вывода капитала. Основными целями операций остаются переводы собственных средств, помощь родственникам, оплата товаров и услуг, а также зарубежные инвестиции.

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