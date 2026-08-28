ВТБ перенес сделку по покупке 5% WB Банка на сентябрь Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сделка по покупке 5% доли WB Банка банком ВТБ перенесена на сентябрь 2026 года, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, банк не форсирует сделку, поскольку управленческие и человеческие ресурсы партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями. При этом параметры допэмиссии не пересматривались, состав инвесторов сохраняется. Допэмиссия пройдет в диапазоне 300–400 млрд рублей.

В мае объединенная компания Wildberries и Russ (RWB) и ВТБ анонсировали стратегическое партнерство с покупкой 5% доли в WB Банке.

В начале июля президент РФ Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. В ходе беседы глава государства отметил, что динамика работы банка по всем ключевым показателям положительная.