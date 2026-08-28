Восемь россиян самостоятельно покинули зону наводнения в Непале. Фото: Safal Prakash Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Восемь российских граждан, находившихся в зоне разрушительного наводнения в Непале, самостоятельно покинули район Расува на частном транспорте и утром выехали в Катманду, сообщило посольство России в Непале.

Прибытие россиян в Катманду ожидается в ближайшее время. Ранее они перебрались из пострадавшего района в населенный пункт, удаленный от рек. В дипмиссии отметили, что по запросам посольства новых сведений о гражданах от непальских властей не поступало.

Наводнение в Непале произошло утром 26 августа в высокогорном районе Расува, на границе с Тибетом. Потоки воды обрушились на населенные пункты Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи. Предположительно, причиной стихии стал обвал ледника в Гималаях. По последним данным, число жертв достигло 469. Без вести пропавшими числятся 977 человек, среди которых 517 иностранных граждан.

Ранее туроператор Дмитрий Старков, ставший очевидцем трагедии, рассказал о мощном селевом потоке, обрушившемся на КПП «Гьиронг».