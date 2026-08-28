Очередной беспилотник вызвал переполох в аэропорту Лейпцига. Фото: Heiko Rebsch/Lee Sang-hoo/GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту Лейпцига/Галле снова зафиксирован случай с беспилотником, в результате которого двум самолетам пришлось совершить маневр уклонения. Об этом сообщает Leipziger Volkszeitung.

Инцидент произошел 26 августа в полдень, когда самолет Freebirds почти достиг пункта назначения, приближаясь к северной взлетно-посадочной полосе аэропорта Лейпциг. Но на высоте около 660 метров самолет внезапно прервал заход на посадку и снова начал набирать высоту. В окрестностях аэропорта был замечен беспилотник. Были оперативно приняты меры безопасности – Airbus A320 удалось перенаправить в Дрезден.

Аэропорт и полиция подтвердили факт происшествия, отметив, что на этот раз угрозы воздушным судам нет.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция ФРГ нашла уже третий дрон у аэропорта Лейпциг/Галле. Один из них якобы мог содержать взрывчатку. Напомним, первый дрон был замечен 4 августа поздно вечером рядом с украинским грузовым самолетом Ан-24.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что расследование предыдущего инцидента с дроном в районе аэропорта Лейпциг/Галле еще продолжается.