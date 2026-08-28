Пять человек погибли и 558 пропали без вести во время схода селя в Тибете

Пять человек погибли, 558 пропали без вести при сходе селя в Тибете. Фото: Sergey Malkov/Russian Look/Global Look Press

В результате схода селя в Тибетском автономном районе Китая погибли пять человек, ещё 558 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Спасательные работы продолжаются.

Данные о пострадавших и погибших местные власти обнародовали 28 августа в 15:00 по местному времени (10:00 по московскому).

Ранее KP.RU сообщал, что двое граждан России числятся пропавшими без вести после схода селя 26 августа в уезде Гьиронг (район города Шигадзе) Тибетского автономного района Китая, ещё троих россиян ищут. Изначально сообщалось, что стихийное бедствие унесло жизни троих человек.

Также известно, что власти Непала объявили экстренную эвакуацию жителей и спасателей из приграничных районов из-за риска прорыва плотины в соседнем Тибете. Под угрозой затопления оказались территории вдоль рек, берущих начало в Гималаях. В полиции призвали всех немедленно покинуть опасные зоны.