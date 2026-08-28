Экс-министр обороны Украины игнорирует приглашение в Раду: его хотят привести туда силой

Министр обороны Германии Борис Писториус и экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров игнорирует приглашения на заседание парламентской комиссии по расследованию коррупции. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Гончаренко* пригрозил, что в случае неявки Федорова в понедельник он инициирует его принудительный привод на заседание с участием правоохранительных органов.

25 августа Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады. От Федорова хотят получить пояснения и показания в рамках работы профильных комиссий. Заседание запланировано на 31 августа.

Вызов Федорова произошел на фоне его публичных заявлений после отставки, в которых он говорил о системных проблемах управления и коррупции на Украине.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.