Экс-министр обороны Украины игнорирует приглашение в Раду: его хотят привести туда силой

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров игнорирует приглашения на заседание парламентской комиссии по расследованию коррупции. Об этом пишет украинское издание "Страна".
Гончаренко* пригрозил, что в случае неявки Федорова в понедельник он инициирует его принудительный привод на заседание с участием правоохранительных органов.
25 августа Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады. От Федорова хотят получить пояснения и показания в рамках работы профильных комиссий. Заседание запланировано на 31 августа.
Вызов Федорова произошел на фоне его публичных заявлений после отставки, в которых он говорил о системных проблемах управления и коррупции на Украине.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.