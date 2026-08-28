В Непале эвакуируют людей из-за риска второго прорыва воды Фото: REUTERS.

Власти Непала осведомлены о рисках второго прорыва воды после схода селя в Тибете и эвакуируют людей в безопасные места. Об этом агентству Bloomberg заявил министр финансов страны Сварним Вагл.

«Мы понимаем, что могут быть последствия, второй прорыв. Бассейн реки, который может быть затронут, по сути необитаем, там никого нет», — сказал политик. Он сообщил, что граждан эвакуируют в безопасные места по воздуху.

Ранее правительство Непала объявило экстренную эвакуацию жителей и спасателей из приграничных районов из-за угрозы затопления. В полиции призвали всех немедленно покинуть опасные зоны вдоль рек, берущих начало в Гималаях. Ситуация остаётся напряжённой, спасательные работы продолжаются.

Ранее KP.RU писал, что ущерб от наводнения в Непале может исчисляться миллиардами долларов. Стихия обрушилась на страну 26 августа, эпицентром стал район реки Бхоте-Коши, где вода смыла несколько населённых пунктов, включая Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи. Полностью уничтожен 42-километровый участок шоссе, унесло несколько бетонных мостов. Причиной могло стать землетрясение магнитудой 4,4 в Тибете, которое спровоцировало сход лавины.