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НовостиПолитика28 августа 2026 8:41

Мария Захарова 1 сентября проведет брифинг на полях ВЭФ

Брифинг Марии Захаровой на полях ВЭФ пройдет в гибридном формате
Марк СОКОЛОВ
Мария Захарова 1 сентября проведет брифинг на полях ВЭФ. Фото: МИД РФ.

Мария Захарова 1 сентября проведет брифинг на полях ВЭФ. Фото: МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 сентября проведет брифинг на полях XI Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Начало мероприятия запланировано ориентировочно на 08:00 мск, или 15:00 по местному времени. К участию приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.

Брифинг пройдет в гибридном формате. Для очного присутствия журналистам потребуется аккредитация ВЭФ, заявки на мероприятие принимаются до 18:00 мск 28 августа.

Захарова ответит на вопросы представителей СМИ, направленные в кол-центр МИД России. Трансляцию брифинга можно будет посмотреть на сайте министерства и в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Сам XI Восточный экономический форум стартует во Владивостоке 1 сентября и продлится до 4 сентября. В деловую программу вошли более 70 сессий по пяти тематическим направлениям. Участники обсудят инвестиции, международное сотрудничество, технологии, логистику и развитие Дальнего Востока. Представители более 70 стран и территорий уже подтвердили участие в мероприятии.