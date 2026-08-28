Офтальмолог Балаян: скрытую гипертонию можно выявить по состоянию глазного дна Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Мал кто знает, но проблемы с сердцем можно увидеть по глазам. Причем еще до того, как они дали о себе знать в полную силу.

Гипертоническая болезнь довольно часто развивается бессимптомно, но даже на начальном этапе наносит вред организму. Когда речь идет о повышенном артериальном давлении, все отражается на состоянии глаз. Это влияние видно на глазном дне, по сосудистому рисунку можно понять, есть у человека проблемы с давлением или нет.

- При осмотре нередко выявляются такие серьезные патологии глазного дна, как гипертоническая ангиопатия, гипертоническая ретинопатия, гипертонический ангиосклероз, гипертоническая нейроретинопатия, - говорит Life.ru врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Анастасия Балаян.

Все эти изменения провоцируются повышенным артериальным давлением и офтальмолог, видя их, направляет пациента к кардиологу.

Если появляются такие симптомы, как мелькание мушек перед глазами, появление «тумана», снижение и нечеткость зрения, повышенная утомляемость и покраснение глаз, это тоже повод для тревоги. Врач призывает не игнорировать их, в противном случае можно посадить зрение.

В освою очередь, офтальмолог-хирург Азер Багиров рассказал, что заметить развивающуюся катаракту можно на начальных этапах. Эта болезнь одна из самых частых причин ухудшения зрения в возрасте после 50 лет. Заболевание возникает из-за естественного помутнения хрусталика глаза.

Появление тумана в глазах, тусклость красок указывает на развивающуюся проблему, пишет aif.ru.

А врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова назвала с беседе с Газета.ru главные причины, которые портят детское зрение. Это долгие часы за конспектами и домашней работой, обязательное чтение и отдых за компьютером или смартфоном.